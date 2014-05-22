В Петербурге реставрация Московских ворот завершится к 1 сентября

На реставрацию ворот из городского бюджета было выделено 332,5 млн рублей.

Губернатор Петербурга провел выездное совещание по реставрации Московских триумфальных ворот и заявил, что их реставрация завершится 1 сентября 2024 года. Об этом 2 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Московские триумфальные ворота – памятник победам русского оружия, один из символов города. При подготовке к 300-летию Петербурга была проведена частичная реставрация, а сейчас мы решили сделать полную, чтобы ее хватило на многие и многие десятилетия. Губернатор Петербурга

На реставрацию ворот из городского бюджета было выделено 332,5 млн рублей. Отмечается, что частично работы финансировали из средств, полученных от оплаты курортного сбора туристами.

Московские триумфальные ворота построили в 1834-1838 годах по проекту петербургского зодчего Василия Стасова. Памятник посвящен победам России в войнах и конфликтах 1820-1830-х годов. Высота ворот составляет 23 метра, а длина – 36 метров. Высота колонн – 15 метров, диаметр – более 2 метров. Ворота выполнены в основном из чугуна.

Ранее мы рассказывали о том, что ремонт Гороховой улицы завершили досрочно.

Фото: пресс-служба Смольного