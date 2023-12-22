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Дачу Сиверса на проспекте Стачек намерены отреставрировать
Вчера, 23:28
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Дачу Сиверса на проспекте Стачек намерены отреставрировать

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Начальная цена в конкурсе составляет порядка 609 млн рублей.

В Петербурге проведут капитальный ремонт Дачи Сиверса (Кировского городка), которая находится по адресу: проспект Стачек, 172А. Соответствующая информация появилась на сайте государственных закупок 16 февраля.

Начальная цена в конкурсе составляет порядка 609 млн рублей. В заявке указано, что здание является объектом культурного наследия, а перечень запланированных работ следующий: "капремонт квартир с перепланировкой и общего домового имущества, реставрация и приспособление для современного использования дачи". 

Заявку получится подать до 5 марта, победитель станет известен 14 марта. 

Дачу Сиверса построили в 1950-х гг. Над проектом работал коллектив "Ленпроекта" под руководством архитектора Виктора Белова.

В 1990 году Кировский городок взяли под охрану государства в качестве памятника архитектуры. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге восстановят памятник с могилы писателя Виталия Бианки.

Фото: petersburg24.ru

Теги: дача сиверса, реставрация памятника
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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