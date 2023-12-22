Дачу Сиверса на проспекте Стачек намерены отреставрировать

Начальная цена в конкурсе составляет порядка 609 млн рублей.

В Петербурге проведут капитальный ремонт Дачи Сиверса (Кировского городка), которая находится по адресу: проспект Стачек, 172А. Соответствующая информация появилась на сайте государственных закупок 16 февраля.

Начальная цена в конкурсе составляет порядка 609 млн рублей. В заявке указано, что здание является объектом культурного наследия, а перечень запланированных работ следующий: "капремонт квартир с перепланировкой и общего домового имущества, реставрация и приспособление для современного использования дачи".

Заявку получится подать до 5 марта, победитель станет известен 14 марта.

Дачу Сиверса построили в 1950-х гг. Над проектом работал коллектив "Ленпроекта" под руководством архитектора Виктора Белова.

В 1990 году Кировский городок взяли под охрану государства в качестве памятника архитектуры.

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Фото: petersburg24.ru