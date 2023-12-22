Дом Степанова на улице Константина Заслонова восстановят по программе "Рубль за метр"

Электронный аукцион Фонда имущества Петербурга на право аренды здания победило ООО "Интеллект Инвест".

Исторический жилой дом, расположенный на улице Константина Заслонова, 8, в Петербурге, восстановят по программе "Рубль за метр". Об этом рассказал вице-губернатор города Валерий Москаленко в своем tg-канале 13 марта.

Электронный аукцион Фонда имущества Петербурга на право аренды здания победило ООО "Интеллект Инвест". В торгах поучаствовали четыре претендента. Итоговая цена аукциона – ежедневная арендная плата до дня выполнения арендатором работ по сохранению памятника – увеличилась по сравнению с начальной в 5 раз и составила более миллиона рублей. Договор заключат на 49 лет.

В соответствии с программой "Рубль за метр" будущий арендатор здания должен будет осуществить мероприятия по сохранению памятника, в течение проведения которых арендная плата будет уплачиваться в размере, определенном по результатам аукциона. По завершении ремонтных работ арендатор получит право на льготную арендную плату в размере 1 рубль за 1 "квадрат" площади здания, которая будет уплачиваться остальной период аренды. Валерий Москаленко, вице-губернатор Петербурга

Арендатор обязан восстановить объект в течение 7 лет.

Здание построили в первой четверти XIX века и является объектом культурного наследия регионального значения "Жилой дом Степанова В. Ф.".

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Фото: Telegram / Москаленко Online