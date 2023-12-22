Реставрация статуи Будды XIX века завершилась в Эрмитаже

Эрмитаж приобрел статую в 1999 году из коллекции Феликса Вишневского.

В Петербурге отреставрировали и освятили самое большое в городе изображение Будды Майтреи XIX века. Скульптура станет центральным экспонатом новой выставки в филиале Государственного Эрмитажа на Заусадебной улице, 37, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 13 марта.

Эрмитаж приобрел статую в 1999 году из коллекции Феликса Вишневского. Она была деформирована, а некоторые элементы утратились. Реставрация длилась 2 года. Специалисты восстановили правую ногу Майтреи и заново изготовили позолоченных слонов, украшающих деревянный пьедестал.

Мы должны понимать, что ей более 150 лет. Это памятник очень серьезный. Серебрение очень плохо ложится на медь, поэтому утраты очень сильные. Именно серебрение. Позолота же, с использованием ртути, она была значительно лучше. Алексей Бантиков, реставратор

Будду Майтрею в фондохранилище музея украшает песчаная мандала.

Ранее на Piter.TV: выставка мебельных раритетов XVIII века открылась в Эрмитаже.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"