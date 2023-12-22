Выставка мебельных раритетов XVIII века открылась в Эрмитаже

В рамках экспозиции представлен отреставрированный наборный комод с вензелем Екатерины Великой из коллекции музея.

В Арапском зале Зимнего дворца открылась выставка под названием "Мебельные раритеты семьи Демидовых. История и реставрация". В рамках экспозиции представлен отреставрированный наборный комод с вензелем Екатерины Великой из коллекции Эрмитажа.

В период с 1760 по 1770 годы по заказу известного промышленника и землевладельца Никиты Акинфиевича Демидова было изготовлено два комода в стиле рококо. Один из них остался в Северной столице, а другой был передан потомкам Демидова в Италию. В 2021 году коллекционер Суслов выкупил последний на аукционе в Париже. В настоящее время оба комода доступны для посетителей Эрмитажа

Приобретение второго комода Сусловым позволило реставраторам музея изучить и сравнить оба экземпляра. В результате специалисты смогли воссоздать первоначальный облик российской мебели. На выставке также были представлены портреты наследников Демидова и изделия, принадлежащие представителям промышленности нижнетагильских заводов.

Ранее Эрмитаж приобрёл новые экспонаты на 100 млн рублей в 2023 году.

Фото: Piter.TV