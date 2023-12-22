Эрмитаж приобрёл новые экспонаты на 100 млн рублей в 2023 году

Основной финансовый вклад в покупку экспонатов обеспечивается из государственной казны в размере примерно 10 млн рублей.

За 2023 год Эрмитаж пополнил свои коллекции на 100 млн рублей благодаря различным финансовым источникам. Гендиректор музея Михаил Пиотровский рассказал изданию Spb.aif.ru, что основной финансовый вклад обеспечивается из государственной казны в размере примерно 10 млн рублей.

Эрмитаж также выделяет на покупку экспонатов сумму, приблизительно равную государственной поддержке. Кроме того, средства поступают от меценатов. Наконец, несколько лет назад был принят закон, позволяющий государственным учреждениям иметь целевой капитал, который также используется Эрмитажем для покупки экспонатов.

В 2023 году Эрмитаж приобрел более 700 новых раритетов, среди которых была коллекция старинной детской и взрослой обуви XVII-XIX веков исследователя Назима Мустафаева, а также картина фламандского художника Артуса Вольфорта, ставшая первым произведением этого мастера в Эрмитаже.

Ранее мы сообщили о том, что за полтора месяца число посетителей выставки работ Сурикова в Русском музее почти достигло 100 тыс. человек.

Фото: Piter.TV