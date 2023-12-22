За полтора месяца число посетителей выставки работ Сурикова в Русском музее почти достигло 100 тыс. человек

В целом федеральные музеи в 2023 году привлекли более 43 млн гостей.

Почти 100 тыс. человек посетили выставку "Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения" в Государственном Русском музее за полтора месяца. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

Любимова также отметила, что данная выставка в стала самой посещаемой в Северной столице. В целом федеральные музеи в 2023 году привлекли более 43 млн гостей, приобретших млн билетов с использованием "Пушкинской карты".

В пятёрку лидеров по посещаемости музеев в России вошли Петергоф, музей-заповедник "Сталинградская битва", Эрмитаж, Русский музей и Третьяковская галерея.

Ранее мы сообщили о том, что Русский музей проведет масштабные выставки в Китае.

Фото: пресс-служба Русского музея