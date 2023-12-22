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Русский музей проведет масштабные выставки в Китае
Сегодня, 15:17
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Русский музей проведет масштабные выставки в Китае

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Выставка "Русский авангард. Малевич. Кандинский. Шагал. Филонов" пройдет в Янчжоу, Чэнду и Пекине.

Государственный Русский музей организует масштабные выставки в Китае. Экспозиции откроются в 2024 и 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Посетители выставок увидят свыше 100 произведений Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Казимира Малевича, Александра Самохвалова и других выдающихся художников. Русский музей покажет картины музее Пудун (Шанхай).

Выставка "Русский авангард. Малевич. Кандинский. Шагал. Филонов" пройдет в Янчжоу, Чэнду и Пекине. В экспозицию войдут более 55 полотен из коллекции Русского музея.

Ранее на Piter.tv: Эрмитаж и Царское Село вошли в тройку самых посещаемых музеев в России на зимних каникулах.

Фото: Telegram / Государственный Русский музей

Теги: выставки в китае, культура, русский музей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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