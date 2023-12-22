Эрмитаж и Царское Село вошли в тройку самых посещаемых музеев в России на зимних каникулах

Самым популярным музеем на новогодних каникулах стала Третьяковская галерея в Москве.

На новогодних праздниках россияне стали активнее посещать музеи. В федеральных учреждениях культуры побывали свыше миллиона человек. Из них около 20 процентов – дети. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Самым популярным музеем на новогодних каникулах стала Третьяковская галерея в Москве. Также в топ попали сразу два петербургских музея. На втором месте оказался Государственный Эрмитаж. Третье место занял музей-заповедник "Царское Село".

Стало известно, где любят проводить время петербуржцы зимой. На первом месте оказалась Дворцовая площадь. Любители активного отдыха выбирают катки и лыжные трассы. Этой зимой в Петербурге работают более 220 ледовых арен, в том числе — с бесплатным доступом.

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