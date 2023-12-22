В Мастерской Аникушина открылась выставка скульптуры "Просто потому"

Гости выставки увидят, насколько необычным может быть мир художников.

В Мастерской Аникушина открылась выставка современной скульптуры "Просто потому". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Посетители смогут полностью погрузиться в сказочную атмосферу — полежать на лужайке среди милых и дружелюбных насекомых, придумать разные истории, помечтать об идеальном доме и нарисовать несуществующих животных, поучаствовать в "счастьеобмене" и заказать себе счастье через волшебную форточку.

Гости выставки увидят, насколько необычным может быть мир художников. Строители работают с медведями, единороги пасутся на стене, а цирковые слоны прыгают с парашютом.

Выставка будет открыта до 17 ноября 2024 года.

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Фото: Telegram / Правительство Петербурга