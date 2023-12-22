Подарочное издание "80 фактов о блокаде" выпустили в Петербурге

Малоизвестные цифры, документы и уникальные фотографии напомнят о том, что город смог выстоять в блокадном кольце, мужественно сражаясь с нацистами.

Петербург продолжает подготовку к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. К этому событию город выпустил новые книги. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в своём обращении к горожанам.

Как уточнил градоначальник, подарочное издание "80 фактов о блокаде" помог подготовить архивный комитет Петербурга. Малоизвестные цифры, документы и уникальные фотографии напомнят о том, что город смог выстоять в блокадном кольце, мужественно сражаясь с нацистами.

Кроме того, городской союз писателей выпустит "Азбуку блокадного Ленинграда" для подростков. Читатели смогут ознакомиться со сборником дневников жителей осажденного города. Наконец, школьные библиотеки уже получили первые экземпляры книги "Ленинградский щелкунчик". Основанное на реальной истории произведение рассказывает о кошках, которые были привезены в окруженный город в 1943 году. Питомцам удалось защитить людей от опасных болезней, которые распространялись крысами.

Добавим, что в прошедшую пятницу в городе на Неве прошла премьера спектакля "Ленинградский щелкунчик" в комплексе "Карнавал". Первыми зрителями постановки стали воспитанники кадетских корпусов, дети из детских домов, дети участников СВО.

Ранее мы сообщили о том, что выставка "Пронзительные краски блокады" открылась в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Архивный комитет Санкт-Петербурга