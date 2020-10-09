Выставка "Пронзительные краски блокады" открылась в Петербурге

Представленные на экспозиции работы никогда ранее не выставлялись в открытом доступе.

В Музее обороны и блокады Ленинграда открылась выставка "Пронзительные краски блокады". На ней представлено около 70 работ. Это и графика, и различные виды живописи, и даже скульптурная графика. Об этом пишет "Петербургский дневник" 19 октября.

В каждой картине отражен личный взгляд творца на происходящие события, что становится ценнее, так как официально фотографировать блокадный город мог ограниченный круг людей. Представленные на экспозиции работы никогда ранее не выставлялись в открытом доступе.

Кроме того, одна из витрин выставки посвящена полиграфической продукции, которая выпускалась в блокированном Ленинграде. К примеру, представлены открытки с работами художников, созданными в 1942-1943 годах.

Есть и выпуск журнала "Костер": он являлся единственным изданием для детей, которое выходило в СССР в годы войны.

Зритель должен понять, что блокада очень разнолика. Она не укладывается в какие-то жестко определенные цветовые и смысловые рамки. Елена Харлашова, хранитель фонда изобразительного искусства Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда

Экспозиция будет доступна для гостей до 28 октября.

Ранее мы рассказывали о том, что выставка "Генерируя искусство будущего" откроется в Эрарте 13 октября.

Фото: Петербургский дневник (В. А. Сидоров. "Блокада. Мойка")