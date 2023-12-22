Мемориальная доска Льву Ракову установили в Соляном переулке

Именно Лев Раков в 1946 году возглавил первую выставку, посвященную блокаде Ленинграда, которая впоследствии получила статус музея.

В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда прошло торжественное открытие мемориальной доски в честь первого директора музея Льва Львовича Ракова. Церемония была приурочена к 120-летию со дня рождения Ракова и 80-летию со времени открытия самого музея. Именно Лев Раков в 1946 году возглавил первую выставку, посвященную блокаде Ленинграда, которая впоследствии получила статус музея. Он принял от родственников знаменитый дневник Тани Савичевой и стал хранителем многих других бесценных экспонатов.

Однако в 1949 году музей был закрыт, а сам Раков арестован. Лишь спустя пять лет он вернулся в Ленинград, но музея уже не было – он был ликвидирован в 1953 году. Тем не менее память о нем жила, и в 1989 году музей был восстановлен.

Сегодня музей продолжает развиваться. По поручению президента разработана концепция его дальнейшего расширения. Кроме того, открываются его филиалы, в том числе Музей партизанской славы в Псковской области.

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Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга