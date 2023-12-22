Писатели рассказали, как выходили газеты в блокадном Ленинграде

Наиболее популярной газетой была "Ленинградская правда". Во время войны её тираж составлял 300 тыс. экземпляров.

Во время Великой Отечественной войны у СМИ Ленинграда стояла общая боевая задача - защитить город. Газеты и журналы стали связующим звеном между армией и осаждённым городом, а их количество было даже больше, чем в мирное время. Об этом пишет spb.aif.ru.

Наиболее популярной газетой была "Ленинградская правда". Во время войны её тираж составлял 300 тыс. экземпляров (по сравнению с 420 тыс. экземпляров до начала боевых действий). В первый день Великой Отечественной войны сотрудники газеты приняли решение не прекращать ее выпуск: они хотели, чтобы уже на следующий день все жители прочли речь Молотова о нападении нацистской Германии и решимости ленинградцев защищать свой город. В июле 1941 года газета опубликовала серию материалов о правильном поведении в бою и навыках штыковой атаки. А в сентябре основными темами стали светомаскировка и продовольственные нормы, продовольственные карточки.

С наступлением зимы иссякли запасы топлива, замерзли водопровод и канализация, и стали появляться проблемы с электроэнергией. Из-за недостатка бумаги газета "похудела" и начала выходить на двух страницах вместо обычных четырех. Она печаталась в типографии им. Володарского, которая весь период блокады также не останавливалась. Как уточнил писатель, сценарист, автор фильмов о блокаде Анатолий Аграфенин, уже подготовленный и набранный номер "Ленинградской правды" не вышел лишь один раз, 25 января 1942 года, - не было электроэнергии, и печатные машины замерли. После этого случая типографию приравняли к важным стратегическим объектам, наравне с оборонными предприятиями и хлебозаводами, и больше таких проблем не возникало.

Также выходила газета "Смена" с тиражом 40 тыс. экземпляров, но из-за дефицита электроэнергии и бумаги ее приостановили на два месяца. Однако журналисты не сдались и начали делать устные выпуски, которые транслировались по радио. Детские издания также не отставали, учитывая, что в городе было до 400 тыс. детей. Молодая писательница Наталья Теребинская готовила передачи для пионеров и школьников под названием "Говорит Ленинград!

Ранее мы сообщили о том, что в Русском музее пройдет концерт к выставке "Помним! К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".

Фото: Piter.TV (архив)