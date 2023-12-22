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В Русском музее пройдет концерт к выставке "Помним! К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады"
Сегодня, 11:09
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В Русском музее пройдет концерт к выставке "Помним! К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады"

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Артисты исполнят песни военных лет и стихотворения Михаила Дудина, Майи Борисовой и Семена Ботвинника.

В Русском музее пройдет концерт к выставке "Помним! К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". Праздник проведут в Колонном зале корпуса Бенуа. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Уже в этот четверг, 29 февраля,  приглашаем на концерт к выставке "Помним! К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" в Колонном зале корпуса Бенуа. Начало в 16:00.

Пресс-служба Русского музея

Артисты исполнят песни военных лет и стихотворения Михаила Дудина, Майи Борисовой и Семена Ботвинника. Перед зрителями выступят  народный артист России Сергей Новожилов, заслуженный артист России Иван Беседин, лауреат международных конкурсов Наталия Кривенок. На фортепиано будет играть Михаил Бузин.

Гости могут посмотреть выставку и послушать концерт по единому билету. Выставка открыта до 7 апреля.

Ранее мы писали, что в Музее истории религии открылась выставка Фёдора Хиросигэ.

Фото: Telegram / Государственный Русский музей

 

Теги: блокада ленинграда, корпус бенуа, музей, русский музей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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