Артисты исполнят песни военных лет и стихотворения Михаила Дудина, Майи Борисовой и Семена Ботвинника.

В Русском музее пройдет концерт к выставке "Помним! К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". Праздник проведут в Колонном зале корпуса Бенуа. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Уже в этот четверг, 29 февраля, приглашаем на концерт к выставке "Помним! К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" в Колонном зале корпуса Бенуа. Начало в 16:00. Пресс-служба Русского музея

Артисты исполнят песни военных лет и стихотворения Михаила Дудина, Майи Борисовой и Семена Ботвинника. Перед зрителями выступят народный артист России Сергей Новожилов, заслуженный артист России Иван Беседин, лауреат международных конкурсов Наталия Кривенок. На фортепиано будет играть Михаил Бузин.

Гости могут посмотреть выставку и послушать концерт по единому билету. Выставка открыта до 7 апреля.

Ранее мы писали, что в Музее истории религии открылась выставка Фёдора Хиросигэ.

Фото: Telegram / Государственный Русский музей