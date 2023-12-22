В Русском музее пройдет концерт к выставке "Помним! К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". Праздник проведут в Колонном зале корпуса Бенуа. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Уже в этот четверг, 29 февраля, приглашаем на концерт к выставке "Помним! К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" в Колонном зале корпуса Бенуа. Начало в 16:00.
Пресс-служба Русского музея
Артисты исполнят песни военных лет и стихотворения Михаила Дудина, Майи Борисовой и Семена Ботвинника. Перед зрителями выступят народный артист России Сергей Новожилов, заслуженный артист России Иван Беседин, лауреат международных конкурсов Наталия Кривенок. На фортепиано будет играть Михаил Бузин.
Гости могут посмотреть выставку и послушать концерт по единому билету. Выставка открыта до 7 апреля.
Ранее мы писали, что в Музее истории религии открылась выставка Фёдора Хиросигэ.
Фото: Telegram / Государственный Русский музей
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