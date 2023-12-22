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Съемки фильма "Блокадный Трезорка" завершены в Петербурге
Сегодня, 19:33
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Съемки фильма "Блокадный Трезорка" завершены в Петербурге

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Короткометражка создана по мотивам одноименного рассказа петербургского писателя Александра Смирнова и при поддержке городского комитета по культуре.

Киностудия "Ленфильм" завершила съемки фильма "Блокадный Трезорка". Об этом 18 апреля сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Короткометражка создана по мотивам одноименного рассказа петербургского писателя Александра Смирнова и при поддержке городского комитета по культуре. Напомним, история связана со псом Трезоркой, который в годы блокады Ленинграда охотился на зайцев и приносил хозяевам трофеи. Это позволило выжить семье героев фильма. 

Игровая картина снималась в традициях кино о верных друзьях человека. Речь идет о Джульбарсе, Махтаре и других. Собаку искали около месяца. В итоге для роли "пса-героя" выбрали восточноевропейскую овчарку по кличке Фрам. 

Съемки проходили в Петербурге и деревне Сярьги Всеволожского района Ленобласти. Короткометражка будет готова в мае 2024 года.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге представили фильм "Сто лет тому вперед".

Фото: Telegram / Пиотровский Online

Теги: блокада ленинграда, съемки фильма в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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