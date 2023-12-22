Алиса, космион у меня! В Петербурге представили фильм "Сто лет тому вперёд"

«Сто лет тому вперёд» – приключенческий экшн режиссёра Александра Андрющенко, оригинальная история, снятая по мотивам одноимённой повести Кира Булычёва.

Первыми новый фильм оценили зрители из Петербурга. Картина рассказывает о двух подростках из разных миров – Коле Герасимове (Марк Эйдельштейн) и Алисе Селезнёвой (Даша Верещагина). Они не просто стоят на разных берегах, они живет в разных мирах. Коля – простой современный парень, любит рэп и видеоигры, а главное – он живет здесь и сейчас. Алиса – гостья из будущего, знающая всё о боевых искусствах, инопланетной природе и истории галактик. Её не отпускает прошлое, и она желает докопаться до правды, чтобы найти свою мать – Киру Селезнёву (Виктория Исакова). Их встреча изменит всё – миры перемешаются, а впереди настоящие испытания: сражение бок о бок с космическими пиратами, разрушение коварных планов и временные парадоксы.

Вселенная Кира Булычёва удивительна тем, что она современная. Удивительная тем, что она продолжает жить. Удивительна тем, что она находит себя и через наш фильм, и через материалы вокруг этого произведения. Потому что сейчас я, например, записываю книгу по этой Вселенной – это значит, что она живёт и существует и, знаете, это колесо сансары внутри искусства, внутри образов, которые создал Булычёв в своей Вселенной, но она не утрачивает актуальности. Марк Эйдельштейн, исполнитель роли Коли Герасимова

Создатели фильма не только ориентировались на оригинальную повесть и советский телесериал "Гостья из будущего", но и вдохновлялись культурой аниме.

Главные герои этой истории – это молодые ребята, современные, то логично было подходить к решениям осмысленно, через героев. Сейчас подростки очень много смотрят аниме – эта культура очень влияет на них. Во всяком случае мои дети очень много смотрят, а я, естественно, ориентируюсь. Для меня подростки – это мои дети. И они меня в этот мир погрузили. Это увлекательнейший пласт культуры. Александр Андрющенко, режиссер фильма "Сто лет тому вперёд"

На премьере гостей ждала встреча с актёрами и режиссёром: автограф- и фотосессия, а также обсуждение картины после эксклюзивной возможности увидеть фильм в числе первых. Главными участниками встречи стали: режиссер Александр Андрющенко, актеры Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Софа Цибирева, Матвей Астраханцев, Кирилл Митрофанов. Как отметили зрители, произведения по мотивам вселенной Кира Булычёва интересны и понятны людям всех возрастов. Своими впечатлениями поделился второклассник Ярослав Ильин:

Интересно сравнивать все произведения, потому что в фильме сюжет один, в другом фильме другой, а в книжке – тоже все по-разному. Поэтому очень интересно сравнить их на точность. Ярослав Ильин, житель Санкт-Петербурга

3 года подготовки и написания сценария, 4 месяца съемочного периода, а дальше – длинный постпродакшн, связанный с большим количеством компьютерной графики и работой над звуком. Очутиться в современной интерпретации Вселенной Кира Булычёва можно будет уже через неделю – 18 апреля.

Видео: Piter.TV, кадры из фильма "Сто лет тому вперёд", реж. Александр Андрющенко

Фото: Piter.TV, пресс-служба "Централ Партнершип"