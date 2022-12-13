В сети появился трейлер ремейка "Гостьи из будущего"

Картина выйдет в свет 28 декабря.

В социальных сетях появился трейлер фантастического блокбастера "Сто лет тому вперед". Фильм снят по одноименной повести автора Кира Булычева. В актерском составе ленты задействованы такие звезды отечественной киноиндустрии как Александр Петров, Юра Борисов, Константин Хабенский, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В новой интерпретации литературного произведения роль главного персонажа по имени Коля Герасимов досталась Марку Эйдельштейну (сериал "Монастырь"), а Алису Селезневу исполнила Даша Верещагина (девушка известна широкой аудитории по роли Китти в сериале "Анна К" от Netflix. Александру Петрову досталась амплуа космического пирата Весельчака У, а Юре Борисову — Глота.

По сюжету истории Коля Герасимов и Алиса Селезнева проживают Москве, однако девушка — на сто лет позже. Героям предстоит встретиться для того, чтобы решить судьбу Вселенной и сразиться со злом. Режиссером проекта заявлен Александр Андрющенко ("Лед 2", "Чики"). В настоящее время фильм находится на стадии постпродакшна. Его официальная премьера назначена на 28 декабря 2023 года.

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Фото и видео: YouTube / Central Partnership