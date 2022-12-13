Вышел трейлер "Бугимена" по рассказу Стивена Кинга

Мировая премьера состоится 2 июня.

Кинокомпания 20th Century Studios представила новый трейлер фильма "Бугимен" режиссера Роба Сэвиджа. Сюжет хоррора основан на одноименном рассказе Стивена Кинга.

"Бугимен" рассказывает историю ученицы Сэди Харпер и ее младшей сестры Сойер, которые пытаются оправиться после недавней смерти матери. Их отец, врач-терапевт, сталкивается с пациентом, который нуждается в помощи, и после его визита в доме остается сущность, которая питается чужими страданиями.

В фильме снялись Софи Тэтчер, Крис Мессина, Вивьен Лира Блэр и Давид Дастмалчян. Мировая премьера состоится 2 июня.

Ранее HBO представил новый тизер сериала "Кумир".

Видео: YouTube / 20th Century Studios