Мировая премьера состоится 4 июня.

Стриминговый сервис HBO представил новый тизер сериала "Кумир". Одним из авторов проекта выступил создатель "Эйфории" Сэм Левинсон.

Сюжет расскажет историю певицы Джослин, которая намерена восстановить свою репутацию после нервного срыва на последнем турне. Судьба свяжет ее с владельцем ночного клуба Тедросом, у которого есть грязное прошлое.

В главных ролях сыграли Лили-Роуз Депп и певец The Weeknd. Мировая премьера состоится 4 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел первый тизер сериала "Пингвин" с Колином Фарреллом.

Видео: YouTube / HBO