Вышел первый тизер сериала "Пингвин" с Колином Фарреллом

Релиз запланирован на 2024 год.

Стриминговый сервис HBO Max представил первый тизер сериала "Пингвин". Шоураннером проекта выступила Лорен Лефранк.

Сериал расскажет историю одного из главных злодеев вселенной комиксов DC Освальда Кобблпота, который также известен как Пингвин. События развернутся после финала фильма "Бэтмен", вышедшего в 2022 году. Антагонист столкнется с новыми приключениями в городе Готэм.

Главную роль сыграл Колин Фаррелл. Релиз запланирован на 2024 год.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер сериала "Режим" с Кейт Уинслет.

Видео: YouTube / HBO Max