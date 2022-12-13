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Вышел трейлер сериала "Режим" с Кейт Уинслет

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Премьера сериала состоится в 2024 году.

Стриминговый сервис HBO представил трейлер мини-сериала "Режим". Шоураннером проекта выступил Уилл Трэйси.

Сериал расскажет историю в стенах дворца вымышленного европейского государства во время падения авторитарного режима. Основные события развернутся вокруг женщины, занимающей пост канцлера этой страны, которая мечтает построить новую Европу.

Главную роль сыграла Кейт Уинслет. Премьера сериала состоится в 2024 году.

Ранее мы сообщали, что HBO представил трейлер четвертого сезона "Настоящего детектива".

Видео: YouTube / HBO Max

Теги: hbo, режим, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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