Вышел трейлер сериала "Режим" с Кейт Уинслет

Стриминговый сервис HBO представил трейлер мини-сериала "Режим". Шоураннером проекта выступил Уилл Трэйси.
Сериал расскажет историю в стенах дворца вымышленного европейского государства во время падения авторитарного режима. Основные события развернутся вокруг женщины, занимающей пост канцлера этой страны, которая мечтает построить новую Европу.
Главную роль сыграла Кейт Уинслет. Премьера сериала состоится в 2024 году.
Ранее мы сообщали, что HBO представил трейлер четвертого сезона "Настоящего детектива".
Видео: YouTube / HBO Max
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