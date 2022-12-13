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HBO представил трейлер четвертого сезона "Настоящего детектива"

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Выход нового сезона состоится в 2023 году.

Стриминговый сервис HBO представил трейлер четвертого сезона сериала "Настоящий детектив". Сценаристом и режиссером проекта выступила Исса Лопес.

В новом сезоне покажут историю детективов Лиз Дэнверс и Эванджелин Наварро, которым предстоит расследовать дело об исчезновении шести мужчин с исследовательской станции на Аляске.

Главные роли сыграли Джоди Фостер и Кали Рейс. Выход нового сезона состоится в 2023 году.

Ранее HBO Max представила первый тизер сериала о Гарри Поттере.

Видео: YouTube / HBO Max

Теги: hbo, настоящий детектив, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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