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Вышел новый трейлер фильма "Сто лет тому вперед"

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Премьера в России состоится 18 апреля.

Кинокомпания "Централ Партнершип" представила новый трейлер фильма "Сто лет тому вперед", снятого по советской повести Кира Булычева. Режиссером проекта выступил Александр Андрющенко.

Сюжет перенесется в наши времена. В центре истории окажется школьник Коля Герасимов, который познакомился с Алисой Селезневой, живущей на 100 лет позже. Вместе им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную и восстановить ход времени.

В главных ролях сыграли Марк Эйдельштейн, Даша Верещагина, Константин Хабенский, Александр Петров и Виктория Исакова. Премьера в России состоится 18 апреля.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Аргайл".

Видео: YouTube / Central Partnership

Теги: сто лет тому вперед, трейлер, фильм, централ партнершип
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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