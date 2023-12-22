Вышел новый трейлер фильма "Сто лет тому вперед"

Премьера в России состоится 18 апреля.

Кинокомпания "Централ Партнершип" представила новый трейлер фильма "Сто лет тому вперед", снятого по советской повести Кира Булычева. Режиссером проекта выступил Александр Андрющенко.

Сюжет перенесется в наши времена. В центре истории окажется школьник Коля Герасимов, который познакомился с Алисой Селезневой, живущей на 100 лет позже. Вместе им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную и восстановить ход времени.

В главных ролях сыграли Марк Эйдельштейн, Даша Верещагина, Константин Хабенский, Александр Петров и Виктория Исакова. Премьера в России состоится 18 апреля.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Аргайл".

Видео: YouTube / Central Partnership