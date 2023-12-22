Вышел новый трейлер фильма "Аргайл"

Мировая премьера состоится 2 февраля.

Кинокомпания Universal Pictures представила новый трейлер боевика "Аргайл" . Режиссером проекта выступил Мэттью Вон.

Сюжет расскажет историю писательницы шпионских романов Элли Конвей, которая замкнута в себе и редко покидает свой дом. Однажды она попадает в реальный мир шпионажа, когда сюжеты ее книг становятся похожими на дела зловещего подпольного синдиката.

В фильме снялись София Бутелла, Генри Кавилл, Сэм Рокуэлл, Дуа Липа, Сэмюэл Л. Джексон, Джон Сина и другие. Мировая премьера состоится 2 февраля.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "По Фрейду" с Энтони Хопкинсом.

Видео: YouTube / IGN