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23 января, 11:20
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Вышел дублированный трейлер фильма "По Фрейду" с Энтони Хопкинсом

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Премьера в России состоится 29 февраля.

Студия Capella Film представила дублированный трейлер фильма "По Фрейду". Режиссером картины выступил Мэтт Браун.

Сюжет расскажет о встрече легендарного психолога Зигмунда Фрейда с автором цикла "Хроники Нарнии" Клайвом Стейплзом Льюисом. На одном из последних сеансов беседа двух мужчин вырывается за пределы кабинета, переплетая в себе прошлое и настоящее.

В главных ролях сыграли Энтони Хопкинс и Мэттью Гуд. Премьера в России состоится 29 февраля.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер романтической музыкальной комедии "Между нами лето".

Видео: YouTube / Capella Film

Теги: capella film, по фрейду, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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