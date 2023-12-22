Вышел дублированный трейлер фильма "По Фрейду" с Энтони Хопкинсом

Премьера в России состоится 29 февраля.

Студия Capella Film представила дублированный трейлер фильма "По Фрейду". Режиссером картины выступил Мэтт Браун.

Сюжет расскажет о встрече легендарного психолога Зигмунда Фрейда с автором цикла "Хроники Нарнии" Клайвом Стейплзом Льюисом. На одном из последних сеансов беседа двух мужчин вырывается за пределы кабинета, переплетая в себе прошлое и настоящее.

В главных ролях сыграли Энтони Хопкинс и Мэттью Гуд. Премьера в России состоится 29 февраля.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер романтической музыкальной комедии "Между нами лето".

Видео: YouTube / Capella Film