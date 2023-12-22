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Опубликован трейлер романтической музыкальной комедии "Между нами лето"

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Фильм выйдет в свет в День влюбленных.

В социальных сетях появился трейлер российской романтической музыкальной комедии "Между нами лето". Проект выпускает компания "Централ Партнершип". Главные роли в картине от режиссера Юрия Шарова исполнили Влад Прохоров, Анфиса Черных, Павел Майков, Екатерина Стулова, Георгий Дронов, Александр Обласов, Ольга Сарычева, Сергей Степин, Павел Баршак и другие актеры. Сюжет рассказывает о событиях 1999 года, когда  Саша с родителями приезжает на отдых в санаторий. Там юноше достается главная роль в музыкальной постановке. Вместе с ним должна выступить местная красавица Полина. Парень влюбляется в девушку, чем втягивает свою семью в неравную борьбу с управляющим санатория Мишей. Оппонент хочет добиться того, чтобы в результате Полина осталась с ним. В широкий прокат лента "Между нами лето" выйдет 14 февраля.

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Фото и видео: YouTube / Central Partnership

Теги: central partnership, ромком, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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