Эйдан Галлахер снялся в трейлере Persona 3 Reload

Релиз ремейка состоится 2 февраля.

Компания Atlus выпустила в социальных сетях свежий трейлер будущего ремейка компьютерной игры Persona 3 Reload. Ролик получил название Seal Your Fate ("Запечатай свою судьбу"). Пользователи заметили в видео актера Эйдан Галлахер, известного по одной из главных ролей в американском сериале "Академия Амбрелла". Персонаж Галлахера в финале презентации превращается в эпического героя. Он рассуждает о неумолимом ходе времени, которое никого не ждёт, а также о том том, как людям важно принять свою судьбу, овладеть силой.

Напомним, что Persona 3 Reload выходит в свет со 2 февраля 2024 года. Игра будет доступна для платформ PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и на стриминговом сервисе Steam. Доступ к ней получат и подписчики Game Pass. Критики на текущий момент высоко оценили ремейк, а специалисты из Atlus готовят для геймеров традиционные релизные платные дополнения.

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Фото и видео: YouTube / Official ATLUS West