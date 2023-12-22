Марк Эйдельштейн рассказал о том, как он путешествовал во времени

В новом фильме "Сто лет тому вперёд" Марк Эйдельштейн сыграл Колю Герасимова, который может путешествовать на 100 лет вперёд и назад.

18 апреля на большие экраны выходит фильм "Сто лет тому вперёд" по мотивам произведений Кира Булычёва. Обычный парень, ученик 11 "Б" Коля Герасимов из 2024 года и Алиса Селезнёва из 2124 года встречаются в будущем и пытаются спасти мир от космических пиратов, которые хотят захватить всю вселенную. Благодаря уникальному объекту под названием "Космион" Коля Герасимов может разрывать простравенно-временной континуум и перемещаться в будущее. Сцены путешествий во времени снимались в павильоне на хромакее: Марк Эйдельштейн должен был бежать по кинетической беговой дорожке с невероятной скоростью. Вот как вспоминает съемочный процесс сам актер:

Вопрос должен возникнуть такой: а как с нее спрыгнуть? Обычно можно легко остановиться. Здесь это было невозможно, так как мы выкрутили ручки, чтобы на монтаже их не замазывать. Я был на тросах, на случай если я не справлюсь с управлением дорожки. И вот я бегу, бегу. Сейчас могла бы быть история, о том как я упал носом на эту беговую дорожку – было менее смешно, но правдоподобно. Я бегу, Саша (режиссёр) кричит: "Быстрее! Играй! Ты разрываешь пространственно-временной континуум!". Аааа! И тут я понимаю, что уже не могу бежать, я уже очень быстро бегу. На секундочку теряю сознание. Дальше прихожу в себя, понимаю, что вешу на тросах, а подо мной эта дорожка крутится. Меня опустили, говорят: "Марк, Марк? С тобой всё нормально?". То есть я так быстро бежал, что меня немножко вырубило. Потом я лежал, смена шла, а я лежал – отходил. Марк Эйдельштейн, исполнитель роли Коли Герасимова в фильме "Сто лет тому вперёд"

Роль Алисы Селезнёвой исполнила Даша Верещагина. Родителей гостьи из будущего сыграли Константин Хабенский и Виктория Исакова. В ролях космических пиратов Весельчака У и Глота зрители увидят Александра Петрова и Юру Борисова в совершенно новых и непривычных образах, а голос роботу Вертеру подарил Фёдор Бондарчук.

Видео: Piter.TV, кадры из фильма "Сто лет тому вперёд", реж. Александр Андрющенко

Фото: пресс-служба "Централ Партнершип"