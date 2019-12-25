Фэнтези назвали самым популярным книжным жанром у россиян

В топ-5 популярных жанров вошли фэнтези, детективы, фантастика, саморазвитие и психология, а также любовные романы.

Фэнтези назвали самым популярным книжным жанром у российских читателей. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу компании "Литрес".

В первую пятерку популярных жанров в стране вошли фэнтези, детективы, фантастика, саморазвитие и психология, а также любовные романы. Наибольший рост интереса у читателей показали комиксы, young adult, строительство, промышленность и приключения.

Самой популярной цифровой нон-фикшн-книгой стало издание "Трансерфинг себя" автора Вадима Зеланда. В 2025 году было продано более 20 тысяч экземпляров произведения. Второе место в рейтинге занял бестселлер Дэвида Кэмерона Джиканди "Счастливый карман, полный денег. Формирование сознания изобилия". Тройку лидеров замкнула еще одна книга Зеланда "Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов".

Фото: pxhere.com