Продажи Lada в России упали на 27%

Продажи автомобилей Lada в России с января по ноябрь 2025 года упали по сравнению с тем же периодом 2024-го. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на презентацию главы "АвтоВАЗа" Максима Соколова.

Отмечается, что по итогам 11 месяцев нынешнего года суммарные объемы продаж автомобилей отечественного бренда снизились на 27%. За отчетный период на внутреннем рынке реализовали 304 841 машину. Отмечается, что "АвтоВАЗ" не раскрывал данные о своих продажах с весны.

Напомним, что в течение 2025 года "АвтоВАЗ" пересмотрел план выпуска автомобилей Lada. Количество запланированных автомобилей снизили с первоначальных 500 тыс. штук до 300 тысяч. Компания рассчитывала продать в России в общей сложности 350 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам года.

