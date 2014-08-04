Новый рабочий график вступит в силу с 1 января 2026 года.

Предприятие "АвтоВАЗ" вернется к пятидневной рабочей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе автомобильного бренда.

Указ о возвращении к полной пятидневной рабочей неделе подписал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Новый рабочий график вступит в силу с 1 января 2026 года. До этого в СМИ Соколов заявлял, что благодаря этой мере в 2026-м компании удастся избежать большого скопления машин Lada на складах.

Отметим, что с 29 сентября нынешнего года "АвтоВАЗ" перешел на четырехдневный рабочий график. По плану он мог продлиться до шести месяцев с момента подписания указа. Однако с нового года "АвтоВАЗ" вернется к прежнему графику.

Фото: ВКонтакте / LADA