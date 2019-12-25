"АвтоВАЗ" отправил весь коллектив в корпоративный отпуск до 13 мая

В мае в компании запланирована масштабная модернизация.

С 4 по 13 мая сотрудники "АвтоВАЗа" находятся в едином корпоративном отпуске. Компания внесла коррективы в календарь, перенеся дни отдыха с 29 по 30 декабря на период с 12 по 13 мая. Об этом сообщает "Интерфакс".

На майские праздники у компании намечены большие планы по модернизации оборудования. Запланировано выделить более 530 млн рублей на усовершенствование линии по сборке Lada Niva, а также установку новой техники для запуска производства Lada Azimut. Уточняется, что тот персонал, который не примет участие в этом процессе 14 и 15 мая, будет отправлен в простой с сохранением заработной платы.

Работы завершат к 18 мая. Те линии, которые приостановили работу во время отпуска, запустят с 14 мая. Отметим, что производственный план "АвтоВАЗа" на этот год был утвержден на уровне 400 тыс. автомобилей Lada. Из них на отечественном рынке продадут 370 тыс. машин.

