Эксперт Кутарова рассказала, можно ли принуждать к отпуску в период простоя

Мария Кутарова объяснила, какие права есть у сотрудников.

Отпуск в период простоя не может быть принудительным для сотрудников. Соответствующее заявление сделала в интервью журналистам новостного агентства "ТАСС" доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова. Эксперт пояснила, что за нарушение порядка предоставления отпусков работникам в стране предусмотрена административная ответственность. В частности, принуждение к отпуску без сохранения заработной платы или нарушение графика отпусков может повлечь за собой штраф.

В том случае, если речь идет о ежегодном оплачиваемом отпуске, то сроки определяются графиком отпусков, который работодатель заранее утверждает не позднее чем за две недели до начала календарного года. Работодатель обязан уведомить персонал за две недели. В этом случае работник не вправе отказаться от отдыха. Однако работодатель не может в одностороннем порядке изменить такой график и отправить сотрудника отдыхать вне предусмотренных дат.

