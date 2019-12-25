В Петербурге 47% мужчин готовы уйти в декрет вместо жены

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование, чтобы выяснить отношение мужчин и работодателей к отпуску по уходу за ребенком. В опросе участвовали работающие мужчины, состоящие в браке и планирующие детей, а также представители компаний из Петербурга.

Результаты показали, что большинство мужчин (53%) негативно относятся к идее уйти в декрет. Из них 30% категорически против, а 23% скорее не согласились бы на такой шаг. В то же время почти половина (47%) отцов готовы взять декретный отпуск вместо жены: 29% ответили "да" однозначно, а 18% — "скорее да".

Что касается работодателей, то за последний год практика ухода мужчин в декретный отпуск наблюдалась в 14% компаний города.

