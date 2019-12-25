Стало известно, сколько тратят родители петербургских старшеклассников на репетиторов

Дополнительные занятия оплачивают 30% семей учеников 7–8 классов, 53% родителей девятиклассников и 58% родителей старшеклассников.

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие родители петербургских школьников 7–11 классов, востребованность репетиторов возрастает по мере взросления детей. Так, дополнительные занятия оплачивают 30% семей учеников 7–8 классов, 53% родителей девятиклассников и 58% родителей старшеклассников.

Для учеников средней школы наиболее востребованы репетиторы по алгебре, геометрии, английскому и русскому языкам, а также по физике и информатике. В 9–11 классах приоритет смещается к обязательным для экзаменов предметам: математике и русскому языку. Среди дисциплин по выбору лидируют английский язык, физика и информатика (в 9 классе также популярна химия).

Еженедельные расходы на репетиторов зависят от возраста ученика:

7–8 классы: в среднем 4300 рублей;

9 класс: 5200 рублей;

10–11 классы (подготовка к ЕГЭ): 6100 рублей.

