В Петербурге восстанавливают незаконно снесенное здание на Выборгской набережной

Восстановить объект с сохранением облика нужно за три года.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга впервые в судебной практике обязал собственников восстановить историческое здание, входящее в состав исторического поселения города. Речь идет о доме на Выборгской набережной, 61, постройки 1917 года. Он был незаконно снесен в ноябре 2021 года.

По данным пресс-службы КГИОП, здание находилось на территории с особым режимом регулирования застройки. Однако его демонтировали без необходимых разрешений. Комитет подал иск, и суд обязал правообладателей восстановить объект с сохранением его внешнего облика в течение трех лет. В настоящий момент КГИОП согласовал проект восстановления и подтвердил соответствие выполняемых работ установленным требованиям. Завершить полный цикл восстановительных работ необходимо в течение 36 месяцев.

Фото: пресс-служба КГИОП