Во вторник в Ленобласть придут ливни и грозы

В ночные часы столбики термометров покажут +5…+10 градусов, а днем воздух прогреется до +15…+20 градусов.

Во вторник, 5 мая, на территории Ленинградской области установится переменная облачность. По прогнозу синоптиков, в регионе ожидаются кратковременные осадки, а в ночные часы в отдельных районах возможны грозы и ливни.

Согласно данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", температурный фон будет достаточно комфортным. В ночные часы столбики термометров покажут +5…+10 градусов, а днем воздух прогреется до +15…+20 градусов. При этом в некоторых местах максимальная температура днем не превысит +12 градусов.

Ветер будет дуть преимущественно с запада, его скорость составит 5–13 м/с. Во время грозы возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление в течение ночи будет повышаться, однако днем значительных изменений не прогнозируется.

Ранее мы сообщили о том, что в понедельник в Петербурге ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза.

Фото: Pxhere