Автобокс на крышу: как выбрать и не переплатить перед сезоном отпусков

С началом сезона поездок многие автомобилисты сталкиваются с одной и той же проблемой — в машине не хватает места для багажа. В таких случаях все чаще выбирают автобоксы на крышу. Это решение помогает освободить салон и сделать дорогу комфортнее, но при покупке важно учитывать ряд нюансов, чтобы не переплатить и не столкнуться с проблемами в эксплуатации.

Как отметил портал 110km.ru, первый шаг — подбор креплений. Если у автомобиля есть рейлинги, задача упрощается: достаточно установить поперечины, на которые затем крепится бокс. Для большинства моделей доступны как универсальные, так и адаптированные решения. Эксперты советуют обращать внимание на продукцию среднего ценового сегмента — по надежности она зачастую не уступает дорогим брендам, но обходится заметно дешевле.

Если рейлингов нет, выбор зависит от конструкции крыши. У некоторых автомобилей предусмотрены штатные точки крепления, скрытые под декоративными элементами. В этом случае система фиксируется в строго определённых местах. Для машин с гладкой крышей используются специальные крепления, однако их установка требует большей точности: ошибки могут привести к повреждению кузова или нестабильности конструкции на скорости.

При выборе самого автобокса важно не переоценивать свои потребности. Наиболее востребованы модели среднего размера — длиной около 1,7–1,9 метра и объемом до 500 литров. Они подходят для перевозки чемоданов, колясок или спортивного инвентаря. Российские производители за последние годы заметно улучшили качество продукции и предлагают достойные альтернативы импортным моделям по более доступной цене.

Установить систему можно самостоятельно, особенно если предусмотрены штатные крепления. Однако в сложных случаях лучше обратиться к специалистам: неправильный монтаж может повлиять на безопасность. Кроме того, важно регулярно проверять крепления, особенно в первые недели после установки.

Во время эксплуатации стоит учитывать, что дополнительный багаж на крыше влияет на поведение автомобиля. Смещается центр тяжести, увеличивается шум, а рекомендуемая скорость обычно не превышает 120 км/ч. Тяжёлые вещи лучше размещать в основном багажнике, а в боксе перевозить более лёгкий груз.

Спрос на автобоксы традиционно растёт летом и зимой, поэтому специалисты рекомендуют покупать их заранее. При редком использовании можно рассмотреть аренду, но при регулярных поездках даже недорогая модель быстро оправдывает себя.

