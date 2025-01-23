Deepal S07 прошёл краш-тесты перед выходом на рынок России

Гибридный кроссовер Deepal S07, который в ближайшее время появится на российском рынке, прошёл серию испытаний на безопасность в лаборатории Changan Automobile. Тесты показали, как автомобиль ведёт себя при столкновении и насколько эффективно работают системы пассивной защиты. Журнал 110km.ru смог воочию убедиться в работе систем пассивной безопасности.

Испытательный центр компании, открытый в 2011 году, оснащён оборудованием, позволяющим моделировать различные сценарии аварий. Здесь используют длинную рельсовую систему, высокоскоростные камеры и специальные манекены, фиксирующие нагрузки на тело человека. В лаборатории проводят как стандартные, так и сложные тесты — в том числе лобовые столкновения на скоростях до 100–120 км/ч.

В одном из демонстрационных испытаний Deepal S07 направили в массивное неподвижное препятствие. Скорость выбрали на уровне 23 км/ч — это минимальный порог, при котором, по статистике, должны срабатывать подушки безопасности. Система отработала корректно: подушки раскрылись вовремя, а двери после удара остались исправными и открывались без усилий.

Несмотря на заметные повреждения кузова, силовая структура автомобиля сохранила целостность. Это означает, что основные элементы, отвечающие за защиту пассажиров, не деформировались. Энергия удара была поглощена за счёт зон программируемой деформации, которые приняли на себя основную нагрузку.

Такие испытания — обязательный этап перед выводом модели на рынок. Как правило, на проверку одной новинки уходит несколько десятков автомобилей: их разбивают в разных сценариях, чтобы оценить поведение машины в реальных условиях. После каждого теста специалисты анализируют данные датчиков, скорость срабатывания систем безопасности и характер повреждений.

Полученные результаты позволяют подтвердить, соответствует ли автомобиль современным требованиям безопасности. В случае с Deepal S07 тест показал, что базовые системы пассивной защиты работают стабильно и предсказуемо, что особенно важно для модели, которая только готовится к выходу на новый рынок.

