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Китайские внедорожники могут быть отозваны из России из-за проблем с безопасностью
Сегодня, 11:39
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Китайские внедорожники могут быть отозваны из России из-за проблем с безопасностью

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Внедорожники оказались в центре скандала из-за спинок передних кресел.

Китайские внедорожники Changan Uni-T и Uni-K могут быть отозваны из России из-за проблем с безопасностью. Об этом сообщили в пресс-службе Национального автомобильного союза (НАС).

Отмечается, что внедорожники оказались в центре скандала из-за спинок передних кресел. По данным НАС, при столкновениях спинки теряют прочность и могут привести к серьезным травмам. Союз уже направил запрос в Федеральное агентство по техническому регулированию, чтобы провести дополнительную проверку моделей.

Ранее мы сообщали, что цены на российские автомобильные бестселлеры 2021 года выросли вдвое за три года.

Фото: Pixabay.com

Теги: changan, авторынок, внедорожник, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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