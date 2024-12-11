Китайские внедорожники могут быть отозваны из России из-за проблем с безопасностью

Китайские внедорожники Changan Uni-T и Uni-K могут быть отозваны из России из-за проблем с безопасностью. Об этом сообщили в пресс-службе Национального автомобильного союза (НАС).
Отмечается, что внедорожники оказались в центре скандала из-за спинок передних кресел. По данным НАС, при столкновениях спинки теряют прочность и могут привести к серьезным травмам. Союз уже направил запрос в Федеральное агентство по техническому регулированию, чтобы провести дополнительную проверку моделей.
Ранее мы сообщали, что цены на российские автомобильные бестселлеры 2021 года выросли вдвое за три года.
Фото: Pixabay.com
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