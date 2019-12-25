Цены на российские автомобильные бестселлеры 2021 года выросли вдвое за три года

Ключевой тенденцией 2024 года стала ценовая стабильность на подержанные автомобили.

За три года российский автомобильный рынок претерпел значительные изменения. Среди бестселлеров 2021 года на рынке остались только Lada Granta и Lada Vesta, их трехлетние экземпляры заметно подорожали, рассказал портал 100km.ru.

Lada Granta в декабре 2024 года стоит около 904,5 тыс. рублей, что почти вдвое больше её цены новой в 2021 году. Lada Vesta за три года подорожала еще сильнее — её средняя стоимость достигла 1,34 млн рублей.

Корейские Kia Rio и Hyundai Creta, собранные ранее в Петербурге, подорожали до 1,86 млн и 2,27 млн рублей соответственно. Однако покупатели все чаще отказываются от подержанных иномарок в пользу новых китайских моделей с гарантией.

Ключевой тенденцией 2024 года стала ценовая стабильность на подержанные автомобили. Одних покупателей отпугивают возможные сложности с сервисом ушедших брендов, других привлекают новые автомобили с современными опциями и без риска трудностей с обслуживанием.

Иномарки постепенно теряют позиции, уступая место более доступным или гарантированным новым автомобилям.

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