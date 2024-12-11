На набережной Фонтанки ГАЗ столкнулся с Changan

Пострадавших в результате столкновения нет.

Проводится проверка по факту дорожной аварии на набережной Фонтанки. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 29/66 по набережной реки Фонтанки 13 января в 10:35 36-летний водитель автомобиля ГАЗ, двигаясь на зеленый сигнал светофора, столкнулся с поворачивающей направо иномаркой Changan под управлением 24-летнего мужчины.

Пострадавших в результате столкновения нет.

В Ленобласти разыскивают байкера, катавшегося с привязанным к мотоциклу тюбингом.

Фото: Piter.tv