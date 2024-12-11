В Ленобласти разыскивают байкера, катавшегося с привязанным к мотоциклу тюбингом

В данной ситуации ответственность понесет как водитель транспортного средства, так и те, кто катается на тюбингах и санках, привязанных к транспортному средству.

Полиция разыскивает байкера, катавшегося с привязанным сзади к мотоциклу тюбингом. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники Госавтоинспекции в ходе мониторинга соцсетей выявили факт грубого нарушения ПДД – катание на тюбинге, привязанном к мотоциклу. Инцидент, предположительно, произошел в деревне Назия Кировского района Ленобласти. По данному факту было возбуждено административное делопроизводство по ч.2 ст. 12.23 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции ищут нарушителей. В данной ситуации ответственность понесет как водитель транспортного средства, так и те, кто катается на тюбингах и санках, привязанных к транспортному средству.

Для водителя предусмотрено наказание в соответствии с ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (Перевозка людей вне кабины автомобиля). В случае, если катающийся окажется на проезжей части, то его действия будут квалифицированы как нарушение ПДД. Ответственность предусмотрена ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ (Нарушение ПДД лицом, участвующим в процессе дорожного движения).

Фото: МВД