Audi зарегистрировала в России три новых товарных знака
Сегодня, 9:09
Под этими товарными знаками компания сможет производить в России автомобили, запчасти и аксессуары.

Немецкий бренд автомобилей Audi зарегистрировал в России три новых товарных знака. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что компании одобрили заявку на регистрацию рекламного слогана Vorsprung durch Technik. Кроме того, Audi зарегистрировала два бренда Allroad и Sportback. Под этими товарными знаками компания сможет производить в России автомобили, запчасти и аксессуары.

Напомним, в феврале 2022 года Audi объявила об уходе с российского авторынка. Вместе с ней рынок также покинули такие бренды автомобилей, как Toyota и Hyundai. При этом многие компании продолжают регистрировать товарные знаки на территории РФ. 

Ранее мы сообщали, что Toyota продолжает регистрировать товарные знаки в России, несмотря на уход с рынка.

Фото: pxhere.com

