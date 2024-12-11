Вышел русский трейлер "В потерянных землях" с Миллой Йовович и Дэйвом Батистой

В кинотеатрах России фильм выйдет 6 марта.

Кинокомпания "Вльга" презентовала в социальных сетях локализованный трейлер фильма "В потерянных землях" (In the Lost Lands). "ИнтерМедиа" напоминает, что главные роли в масштабном фэнтези от режиссера Пола У.С. Андерсона исполнили Милла Йовович и Дэйв Батиста. В актерском составе также заявлены Арли Жовер, Фрайзер Джеймс, Дирдри Маллинз, Себастьян Станкевич. Проект является экранизацией рассказа под авторством Джорджа Р.Р. Мартина.

Сюжет ленты расскажет историю о гибели привычной людям цивилизации. На Земле появились монстры и магия. Могущественная ведьма по имени Серая Элис по тайному заданию королевы отправляется из последнего города планеты в опасные Потерянные земли.Ее проводником становится Бойс. Команда разыскивыает источник силы, который может обращать человека в зверя. Однако за персонажами следует армия крестоносцев. Также героев в их путешествии поджидают порождения тьмы.

"В потерянных землях" – фильм с совершенно уникальным визуальным стилем, чтобы рассказать нашу историю, мы использовали самые передовые технологии. Поэтому для меня всегда было важно, чтобы зрители могли увидеть его на больших экранах. режиссер и автор сценария Пол У.С. Андерсон

В российский прокат "В потерянных землях" выйдет 6 марта.

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Фото и видео: YouTube / Kinoman