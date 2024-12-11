Новый трейлер Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii посвятили морским сражениям

Игра выйдет в свет 20 февраля.

Компания SEGA выпустила в социальных сетях трейлер компьютерной игры Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii, посвящённый морским сражениям. Авторы подчеркнули, что в данном экшене водные противостояния будут одним из важнейших аспектов. В вопросе геймплея морская часть тайтла напоминает Assassin"s Creed Black Flag. Пользователи получат возможность ходить на абордажи кораблей, лавировать между вражескими судами, стрелять по противнику из ядер бортовых орудий и уворачиваться от ответных выстрелов.

В числе особенностей игры Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii выделяется внешний вид корабля, который можно изменить. В частности, его можно сделать полностью розовым или нарисовать какой-либо символ на парусе. Разработчики продумали такие пушки, которые умеют стрелять очередями. Также на борту корабля можно поставить огнеметы или пулеметы, а на пиратских базах встречаются симпатичные пиратки. При необходимости корабль можно снабдить реактивными двигателями. Эти установки помогут скрыться от противника, если в бою что-то пойдёт не так.

Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii появится на персональных компьютерах и игровых консолях консолях двух поколений 20 февраля 2025 года.

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Фото и видео: YouTube / SEGA