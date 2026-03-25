Сегодня, 14:20
d_s_sarkisov

В России выпустят в повторный прокат фильм "Дом, который построил Джек" Ларса фон Триера

Фильм выйдет в кинотеатрах 23 апреля.

Кинопрокатная компания Vereteno выпустит в России в повторный прокат "Дом, который построил Джек". Режиссером картины является Ларс фон Триер. Повторный выход фильма приурочен к 70-летию режиссера.

Америка, 1970-е. За 12 лет блестящей "карьеры" серийному убийце Джеку встречаются назойливая попутчица, наивная подружка и другие очаровательные в своей глупости жертвы. История пяти убийств, к каждому из которых Джек относится как к настоящему произведению искусства.

"Дом, который построил Джек" впервые вышел в прокат в 2018 году. Этот фильм стал самым кассовым в России и СНГ среди других работ Ларса фон Триера.

В главных ролях сыграли Мэтт Диллон, Бруно Ганц, Ума Турман, Шиван Фэллон Хоган, Софи Гробель и другие. Фильм выйдет в российских кинотеатрах 23 апреля.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер детектива "Следствие ведут овечки".

Фото и видео: пресс-служба компании Vereteno

