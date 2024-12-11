Юра Борисов номинирован на премию "Оскар"

Ранее актера номинировали на премию Ванкуверского кружка кинокритиков.

Российский актер Юра Борисов номинирован в категории "Лучший актер второго плана" на кинопремии "Оскар" в 2025 году. Соответствующая информация опубликована на сайте американской академии киноискусств. Наш соотечественник снялся в фильме режиссера Шона Бэйкера "Анора". Данная лента представлена в нескольких номинациях. Сюжет картины рассказывает историю о молодой стриптизерше из Бруклина. Ее роль досталась актрисе Майки Мэдисон. В какой-то момент девушка внезапно выходит замуж за сына русского олигарха (Марк Эйдельштейн). Родители парня (Дарья Екамасова и Алексей Серебряков) узнают о ситуации и немедленно вылетают из Москвы в Нью-Йорк для того, чтобы разобраться в проблеме. Они хотят расторгнуть нежеланный для них брак, поэтому отправляют к молодоженам домой своего давнего знакомого Тороса (Карен Карагулян) с помощниками Гарником (Ваче Товмасян) и Игорем (Юра Борисов).

Напомним, что в мае 2024 года "Анора" удостоилась "Золотой пальмовой ветви" на 77-ом Каннском кинофестивале. За свою роль Юра Борисов ранее был номинирован на премию "Золотой глобус", а также премию Гильдии киноактеров США, ключевую кинопремию Великобритании, присуждаемую местной академией кино и телевизионных искусств.

Вышел русскоязычный трейлер "Аноры" с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым.

Фото: Вконтакте / Атмосфера Кино, кинопремия "Оскар"

Видео: YouTube / Oscars