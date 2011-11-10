Вышел русскоязычный трейлер "Аноры" с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым

Релиз картины в РФ состоится 10 октября.

В социальных сетях опубликован трейлер фильма "Анора" (18+), победившего на Каннском фестивале. Права на видеозапись принадлежат компании Neon. Режиссером картины выступил Шон Бэйкер. История рассказывает о взаимоотношениях между русским олигархом и американской стриптизершей. Девушка из Бруклина выходит замуж за сына иностранного олигарха. Однако родители супруга делают все для того, чтобы расторгнуть брак.Они недовольны прошлым своей невестки, работавшей в секс-индустрии. В актерском составе заявлены Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова, Юра Борисов, Алексей Серебряков.

Официальная премьера в Москве состоится 10 октября. В широкий прокат лента выйдет 17 октября. Данный проект уже попал в пятерку потенциальных претендентов на кинопремию "Оскар".

Вышел русский трейлер боевика "Хищные земли" с Энтони Маки.

Фото и видео: Вконтакте / Атмосфера Кино